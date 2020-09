إيطاليا تتعهد بإيجاد حل لقضية الصيادين الصقليين المحتجزين في ليبيا

أكدت رئاسة الوزراء الإيطالية، أنها ملتزمة بإيجاد حل إيجابي لقضية الصيادين الصقليين المحتجزين في ليبيا منذ بداية الشهر الجاري.

وأوضحت رئاسة الوزارء أن المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء الإيطالي بيترو بيناسي، التقى بعض أفراد عائلات الصيادين الإيطاليين بمقر رئاسة الوزراء وجدد خلال اللقاء التزام رئيس الوزراء والحكومة بإيجاد حل إيجابي للقضية.

هذا ويذكر أن 18 صيادا ايطاليا من جزيرة صقلية كانوا على متن زورقين محتجزون في ليبيا بتهمة ممارسة الصيد في المياه الاقليمية الليبية.

