مؤسسة النفط تعلن إيرادات شهري يوليو وأغسطس 2020

أعلن المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، إيرادات صادرات النفط والغاز والمكثفات لشهر يوليو 2020، حيث بلغت 38.2 مليون دولار أمريكي، مسجلة بذلك تراجعا كبيراً مقارنة بإيرادات شهر يوليو 2019 والتي بلغت 2.1 مليار دولار أمريكي.

وقالت المؤسسة عبر مكتبها الإعلامي، أنه هذه العائدات تعتبر أدنى إيرادات شهرية يتم تسجيلها خلال هذا العام، حيث سجلت المؤسسة الوطنية للنفط 24.7 مليون دولار أمريكي فقط من مبيعات النفط الخام و12.8 مليون دولار أمريكي فقط من مبيعات الغاز والمكثفات و647,346 دولار أمريكي من مبيعات البتروكيماويات.

وأضافت المؤسسة، أنه في شهر أغسطس، سجلت المؤسسة ارتفاعا طفيفا في الإيرادات بعد أن تم وقف الحصار لفترة مؤقتة وبشكل محدود والسماح لها بشحن كمية من النفط الخام من الخزانات الموجودة في ميناء السدرة، وهو ما يٌفسّر تسجيل إيرادات خلال شهر أغسطس فاقت بقليل 90 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2 مليار دولار أمريكي في أغسطس 2019. حيث سجلت المؤسسة 74.4 مليون دولار أمريكي من مبيعات النفط الخام، و14.7 مليون دولار أمريكي من مبيعات الغاز والمكثفات، و829,204 ألف دولار أمريكي من مبيعات البتروكيمياويات.

وأشارت المؤسسة، إلى أن “الاقفالات غير القانونية قد كلّفت الدولة الليبية حوالي 10 مليارات دولار إلى الآن، وهي تُعد خسارة فادحة خصوصا في ظِلّ الأزمة الوطنية الحالية”.

وصرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في هذا الصدد قائلا: “فيما تواجه بلدان العالم أزمة مالية واقتصادية تاريخية، لا تزال الدولة الليبية تتكبد خسائر فادحة فقط لخدمة المصالح الخارجية والسياسية. كما تستمر إقفالات النفط غير القانونية في التسبب في تداعيات كارثية على اقتصادنا الوطني ومصدر قوت الليبيين”.