قالت المؤسسة الوطنية للنفط، الأربعاء، إن إيرادات صادرات

النفط والغاز والمكثفات لشهر يوليو من العام الجاري بلغت 38.2 مليون دولار أمريكي،

مشيرة إلى أن إيرادات شهر أغسطس فاقت بقليل 90 مليون دولار.

