شركة سرت للنفط تعقد اجتماعها الفني للاستكشاف

استعرض رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مسعود سليمان، رفقة إدارتي الاستكشاف بكل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، خلال الاجتماع الفني السنوي نتائج أعمال ومشاريع الاستكشاف التي تم تنفيذها هذه السنة في مختلف قطع وامتيازات الشركة.

وخلُص الاجتماع الذي حضره كلّ من مديري إدارات الاستكشاف ومراقبي ومنسقي إدارة الاستكشاف وعدد من المهندسين والمختصين، من جانب الشركتين، إلى تقييم بعض الخطط الجديدة للرفع من احتياطيات النفط والغاز، إلى جانب مناقشة الميزانية والمشاريع المقترحة للسنة القادمة.

يذكر أن شركة سرت للنفط والغاز قد استأنفت العمليات النفطية بحقل زلطن، وذلك بعد أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن المنشآت والحقول النفطية.

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