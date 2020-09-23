ميناء بنغازي يستقبل شحنة وقود مخصصة لمحطات الكهرباء

استقبل ميناء بنغازي البحري صباح اليوم الأربعاء، ناقلة نفط على متنها كميات من الوقود الخفيف «الديزل»، مخصصة لمحطات الكهرباء.

وأشارت الهيئة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة أن الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية ستستعيد استقرارها نسبيا فور تزويدها بالكميات المتفق عليها مع شركة البريقة لتسويق النفط، المخصصة لمحطتي كهرباء شمال بنغازي والسرير، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويوم الأحد الماضي، قدرت الهيئة نسبة العجز في توليد الطاقة بنحو 300 ميغاوات، ما أدى إلى طرح الأحمال بنحو 4 إلى 5 ساعات على كل المدن والمناطق بالمنطقة الشرقية والوسطى والصحراء، وفقا لما نقلته عن إدارة التحكم الشرقية.

وأوضحت أن «هذا العجز خارج عن إرادة الشركة العامة للكهرباء، وهو بسبب عدم تزويدنا بالكميات الكافية من إمدادات الوقود الخفيف (الديزل)».

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