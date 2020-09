أخبار ليبيا 24 – سياسة أكد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد، رفضه القاطع لأي مسارات موازية للتفاوض حول مصدر دخل الشعب الليبي وإبرام أي اتفاقيات مع من تلطخت أيديهم بدماء الليبيين، وفق قوله. واعتبر عماري في بيان له أمس الثلاثاء، أن ذلك أمر يفتقر إلى الشرعية ولا يمكن الاعتداد به أو […]

