أوحيدة : رفض السيسي لمهادنة الأتراك في طرابلس أحدث صدمة لـ”الإخوان” وأنهى حلمهم

قال الصحفي الليبي علي أوحيدة، الأربعاء، إن تجديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لموقفه الرافض لمهادنة المحتل التركي في طرابلس أحدث صدمة لدى الإخوان ، واصفا إياهم بـ”الخرفان”.

و أكد أوحيدة في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن السيسي حرص على أمرين في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وهما أنه يجب حل المليشيات في ليبيا وأن الخط الأحمر المصري المعلن عنه سابقا ساري المفعول.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أكد أمس الثلاثاء، أن أي تجاوز للخط الأحمر في سرت والجفرة الذي حددته مصر في ليبيا سيتم التصدي له دفاعا عن أمن مصر القومي وسلامة شـعبها.

