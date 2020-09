أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الاربعاء، أنه من المحتمل أن تظل درجات الحرارة مرتفعة على مناطق شمال غرب ليبيا حتى يوم الجمعة، على أن يبدأ ارتفاع درجات الحرارة بداية من الغد، على مناطق الشمال الشرقي.

وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن مناطق رأس أجدير حتى سرت و سهل الجفارة وجبل الغربي، ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتتحول من يوم الغد على الساحل الممتد من زوارة حتى الخمس إلى شمالية شرقية، و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (36 – 41) مْ، وتسجل ارتفاعًا يوم الجمعة.

وأضاف المركز أن مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد و الواحات و مرادة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها، بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد، إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، و درجات الحرارة القصوى ما بين (27 – 34) مْ، وتسجل درجات الحرارة الارتفاع بداية من الغد.

وأشار المركز إلى أن مناطق الجفرة و سبها و غات و غدامس و الحمادة ستكون بها السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (36 -41) مْ، ستكون السماء صافية على مناطق الكفرة و السرير و تازربو و الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (34 -37) مْ .

The post الأرصاد : استمرار ارتفاع درجات الحرارة على شمال غرب ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24