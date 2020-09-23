اختتام الدورة التدريبية لأئمة وخطباء ليبيا في القاهرة

اختتمت بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالقاهرة، الدورة التدريبية الأولى من نوعها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لعدد عشرين إماما وخطيبا وواعظا من كافة مناطق ليبيا، والتي حاضر بها علماء الأزهر الشريف حول حرمة الدماء وصون الأعراض والمال العام وخطورة التكفير وضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.

من جهته قدم رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا الشيخ أكرم الجراري، شكره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على جهوده الطيبة تجاه ليبيا في هذه المحنة التي تمر بها، لافتا إلى أن هذه الدورات تأتي لصقل خبرات الأئمة والخطباء في مواجهة التيارات المتطرفة والإرهابية.