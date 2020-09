الدغاري لليبيا24: الحراك الشعبي المستمر في ليبيا جاء بعد أن “طفح الكيل” وأطراف الصراع هي سبب الانقسام والفتنة

قال عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، الأربعاء، إن الحراك

الشبابي السلمي الواسع الذي يخرج هذه الأيام في كل المدن الليبية، جاء بعد أن طفح الكيل

وبلغت القلوب الحناجر وفقد الكثير من المواطنين

الأمل في تحقيق طموحاتة في قيام الدوله الحديثة.

وأضاف الدغاري في تصريح لليبيا24، أن فئة الشباب دفعت ثمنا

باهظا في سبيل الوطن ومحاربة الإرهاب سوءا من العسكريين أو القوى المساندة وكلهم أمل

في العيش الكريم في دولة مدنية يتم فيها التداول السلمي للسلطة ويكون الدستور هو الوثيقة

الحاكمة للجميع دون استثناء شعبا وسلطات تشريعية وتنفيذية مدنية أو عسكرية، ويكون فيها

حق المواطنة مكفولا للجميع في بلد موحد آمن ومستقر بعيدا عن لغه التقسيم أو الجهوية

أو الإقصاء والتهميش.

وتابع الدغاري أن معظم فئات الشعب ضاقت ذرعا بعد أن تم استغلالها واستغفال أبنائها من قبل أطراف الصراع

على السلطة والمال، مما زاد من حالة الاصطفاف والانقسام وإذكاء الفتنة المناطقية والجهوية

وضرب النسيج الاجتماعي مستفيدة من حالة الضعف والهوان الذي تعاني منه شريحة واسعة من

الشعب بل كل الشعب باستثناء الطبقة المتسلطة على إرادته.

وأشار الدغاري إلى أن ذلك يأتي في غياب تام لمؤسسات الدولة

الرقابية الضعيفة والمنقسمة والمختطفة من قبل من يقود هذه المؤسسات، مؤكدا أن

الأمل سيبقى معقودا على أبناء هذا الوطن الجريح ليضمد جراحه ويحقق أحلامه من خلال الضغط بكل الطرق السلمية إلى أن تتحقق مطالب الشعب في دولته المنشودة والكشف عن

عشرات بل مئات المليارات من أمواله التي نهبت ومطالبة المصرف المركزي بنشر كافة المصروفات

وبشكل شفاف باعتباره مصدر التمويل الوحيد للحكومات المتعاقبة والهيئات والمؤسسات المدنية

والعسكرية في غرب البلاد و شرقها.

