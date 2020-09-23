أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية انتخاب عميد المجلس البلدي ككلة اليوم الأربعاء، من ضمن الأعضاء المنتخبين حديثا.

وستجرى الانتخابات بمقر وزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس، حسب بيان اللجنة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي ككلة 26.57%، أي نحو 1941 صوتوا في الانتخابات من إجمالي 7304 ناخبين مسجلين في جداول الناخبين، حسب بيانات اللجنة المركزية للانتخابات البلدية.

ومن المقرر أن ينتخب عميد المجلس البلدي مصراتة غدا الخميس، وقد بلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي مصراتة 28.60% بنحو 28 ألفًا 950 ناخبًا من إجمالي 98 ألفًا 379 ناخبًا مسجلين في جداول الناخبين.

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