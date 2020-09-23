“عقيلة وحفتر” في القاهرة لبحث تطورات الملف الليبي

كشف مصادر عن زيارة لقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعدد من المسؤولين بشأن الملف الليبي.

وبحسب المصادر فإن الزيارة تبحث سيناريوهات المرحلة المقبلة وفق آخر التطورات الدولية والأممية والإقليمية لحل الأزمة بعيدا عن التصعيد العسكري، في وقت تتسارع فيه وتيرة الحوارات بين الأطراف الليبية في عدد من الدول آخرها لقاءات بوزنيقة المغربية، ولقاءات مونترو السويسرية، بشأن تشكيل مجلس رئاسي جديد، وحكومة جديدة موحدة كخطوة على طريق الحل السياسي للأزمة.

وتشير المصادر إلى أن القاهرة تسعى لترتيب لقاء يجمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع معيتيق خصوصا أن مصر كانت قد استضافت وفدا يمثل أعضاء من المجلس الأعلى للدولة ونوابا من طرابلس وقيادات اجتماعية من مصراتة وذلك بهدف تقريب وجهات النظر وتسهيل مهمة القائمين على الحوار الرامي للوصول لحل سياسي للأزمة، وتأتي محاولات التقريب بين صالح ومعيتيق، بعد اتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط الذي جرى بين القيادة العامة للجيش والنائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

وأشارت مصادر إلى أن القاهرة ستدعو الشهر المقبل لاجتماع موسع لأطراف الأزمة الليبية بدعم دولي للوصول إلى حل سياسي يؤدي إلى مرحلة انتقالية قبل الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية.

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