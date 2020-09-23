«أجوكو»: بدء الإنتاج في حقلي السرير ومسلة بعد نقل مليون برميل نفط من خزانات ميناء الحريقة

أعلن رئيس شركة الخليج العربي «أجوكو» محمد بن شتوان إعادة التشغيل والبدء في العمليات الإنتاجية بحقلي السرير ومسلة، عقب نقل مليون برميل نفط من خزانات ميناء الحريقة النفطي.

وسيستقبل الميناء اليوم الأربعاء، ناقلة النفط «دلتا هيلس»، التي ستنقل تلك الكميات، حسب بيان على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار رئيس شركة الخليج العربي «أجوكو» محمد بن شتوان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والترتيبات لاستئناف عمليات التشغيل والإنتاج وتصدير النفط.

يأتي ذلك بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط، بدء ترتيبات التصدير من «الموانئ الآمنة»، وبدء وصول النواقل تباعًا اعتبارًا من غدٍ الأربعاء؛ لشحن المتاح من الخام في الخزانات خلال الـ72 الساعة المقبلة، وباقي الموانئ الآمنة في الأيام القليلة المقبلة، متوقعة أن يصل إجمالي الإنتاج خلال الأسبوع المقبل لنحو 260 ألف برميل في اليوم.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، استئناف إنتاج وتصدير النفط «شرط عدم استخدامه في تمويل الإرهاب»، بعد إعلان القيادة العامة توصلها لاتفاق مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق.

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