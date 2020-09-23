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أبرز ملفات اجتماع جنيف حول ليبيا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير

سيعقد في منتصف أكتوبر المقبل اجتماع جنيف لحل الأزمة الليبية بحضور 13 نائبا من مجلس النواب ومثيلهم من الأعلى للدولة بمشاركة شخصيات ليبية مختلفة بمجموع 80 شخصا وسط خلافات حول نسب التمثيل واعتراض عدد من الأطراف على معايير اختيار المشاركين.

وبحسب آخر المعلومات فإن جولة المفاوضات ستكون مقتصرة على مسألتي إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة مستقلة إضافة للتفاهم حول النقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات.

ويأتي الاجتماع الأبرز بعد شهر من اجتماعات استضافتها مدينتا منترو السويسرية وبوزنيقة المغربية لأطراف من الأعلى للدولة والبرلمان وكذلك لشخصيات مستقلة تناولت أبرز التوصيات فيما يتعلق باختيار رئاسي جديد بنائبين وحكومة مستقلة كما دأب الحاضرون في المغرب على التفاهم فيما يتعلق بتوحيد مؤسسات الدولة وتوزيعها جغرافيا.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد قدم استقالته من منصبه في حد أقصاه آخر أكتوبر ليتسلم الرئاسي الجديد المنبثق عن لقاءات جنيف المنصب من بعده لتزداد مسؤولية الحاضرين في الاجتماع المقبل في ضرورة التفاهم والاتفاق لعل اللقاء الذي ترعاه الأمم المتحدة يكون الحل لأزمة ليبيا وتوحيد مؤسساتها بعد سنوات من الانقسام والمعاناة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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