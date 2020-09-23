أبرز ملفات اجتماع جنيف حول ليبيا

تقرير

سيعقد في منتصف أكتوبر المقبل اجتماع جنيف لحل الأزمة الليبية بحضور 13 نائبا من مجلس النواب ومثيلهم من الأعلى للدولة بمشاركة شخصيات ليبية مختلفة بمجموع 80 شخصا وسط خلافات حول نسب التمثيل واعتراض عدد من الأطراف على معايير اختيار المشاركين.

وبحسب آخر المعلومات فإن جولة المفاوضات ستكون مقتصرة على مسألتي إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة مستقلة إضافة للتفاهم حول النقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات.

ويأتي الاجتماع الأبرز بعد شهر من اجتماعات استضافتها مدينتا منترو السويسرية وبوزنيقة المغربية لأطراف من الأعلى للدولة والبرلمان وكذلك لشخصيات مستقلة تناولت أبرز التوصيات فيما يتعلق باختيار رئاسي جديد بنائبين وحكومة مستقلة كما دأب الحاضرون في المغرب على التفاهم فيما يتعلق بتوحيد مؤسسات الدولة وتوزيعها جغرافيا.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد قدم استقالته من منصبه في حد أقصاه آخر أكتوبر ليتسلم الرئاسي الجديد المنبثق عن لقاءات جنيف المنصب من بعده لتزداد مسؤولية الحاضرين في الاجتماع المقبل في ضرورة التفاهم والاتفاق لعل اللقاء الذي ترعاه الأمم المتحدة يكون الحل لأزمة ليبيا وتوحيد مؤسساتها بعد سنوات من الانقسام والمعاناة.

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