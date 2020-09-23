إيقاف 46 مهاجرا في الزاوية

أوقف جهاز حرس السواحل 46 مهاجرا غير شرعي في شمال ساحل مدينة الزاوية.

وجرت تلك الواقعة في 13 سبتمبر، حيث توفي اثنان من المهاجرين، يحملان الجنسية المصرية، حسب بيان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة، وإحالة المهاجرين إلى مراكز إيواء، كما أرسلت الجثتان إلى دار الرحمة بالعاصمة طرابلس، وبُعث محضر بالواقعة إلى مكتب المحامي العام طرابلس.

وكشف تقرير أممي صادر أخيرا، أن تسعة آلاف و500 مهاجر غير شرعي غادروا السواحل الليبية خلال الأول من مارس وحتى 31 يوليو العام الجاري، 13% منهم أطفال، مؤكدًا أن طرابلس والزاوية الأكثر نشاطًا للمغادرين من البلد خلال خمسة أشهر، في حين دخلت مسارات الهجرة من تونس والجزائر كمنافس للاجئين الوافدين من ليبيا.

وسجل تقرير الأمم المتحدة حول «تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل ليبيا»، أن نسبة 82% من المهاجرين رجال و5% نساء، مقارنة بـ6636 شخصًا خلال نفس الفترة من العام السابق، موزعين بواقع 79% رجال و6% نساء و15% من الأطفال.

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