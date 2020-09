خارجية الأردن تنفي تورط إحدى شركاتها في خرق حظر السلاح المفروض على ليبيا

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، ضيف الله الفايز، الأربعاء، أن شركة ميد ويف “med wave“، التي أشارت تقارير إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها لمساهمتها في خرق حظر السلاح المفروض على ليبيا، ليست شركة أردنية وغير مسجلة بالأردن.

وقال الفايز في تصريحات صحفية أنه تم الكشف من قبل الجهات المعنية على المكان المزعوم أنه مقر الشركة في عمان حسب العنوان الوارد في الوثائق الأممية وتبين أن لا وجود لهذه الشركة فيه، مشيرا إلى أن الكشف الميداني بين وجود شركة أخرى تستخدم تلك المكاتب وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وهي مغلقة منذ العام 2013.

وأوضح الفايز أن ملكية الشركة تعود لشخصين أحدهما أردني وآخر من جنسية عربية تم إعلان إفلاسه لوجود مطالبات مالية بحقه في بلده الذي صادر أملاكه، كما يوجد بحقه مطالبات مالية وأحكام قضائية في الأردن وهو غير مقيم حاليا في الأردن، مشددا على أن الأردن ملتزم بشكل كامل بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وأكد الفايز أن موقف بلاده من الأزمة الليبية واضح حيث أنه يدعم كافة الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية عبر حوار سياسي ليبي وفق المرجعيات المعتمدة بما يحفظ وحدة ليبيا، مشيرا إلى أن الأردن أجاب عن جميع استفسارات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات على ليبيا التي وردت الأردن رسميا.

