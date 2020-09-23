سفير طرابلس لدى الاتحاد الأوروبي يعلن رفضه التدخل التركي في ليبيا

أعلن حافظ قدور، سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، رفضه القاطع لكل التدخلات الأجنية في ليبيا بما فيها التدخل التركي، مشيرا إلى أنه يسعى لذلك خلال عمله الدبلوماسي، وفقا لقوله.

وقال قدور في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “إنني أرفض رفضاً قاطعاً كل التدخلات الأجنبية، الدولية منها والإقليمية ودول الجوار دون استثناء، ومن الدول الكبيرة قبل الصغيرة”.

وأضاف “في هذا الصدد أود أن ألفت انتباه الجمهور الكريم أن مبدأ السيادة الوطنية والمعاملة بالمثل رغم هشاشة دولتنا حاليا، مبدأ أصيل لدي يدركه كل من عمل معي وعملت معه، ويعرفون أنه يسري في عروقي التي تجري فيها الغيرة والحب لوطني ليبيا”، بحسب تعبيره.

وتابع “كل تركيزي ومجهودي الدبلوماسي يصب في اتجاه قطع الطريق على جميع التدخلات في الشأن الليبي التي تهدف في معظمها إلى تعميق الخلاف، ولتكن خلافاتنا ليبيةً خالصة، لأننا سنتفق ونتوافق في يوم ليس ببعيد”.

وأشار إلى أن هذا ما عمل عليه ولازال، قائلا: “هذا ما يستقر في وجداني من قناعة، ولله الأمر من قبل ومن بعد”.