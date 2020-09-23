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سفير طرابلس لدى الاتحاد الأوروبي يعلن رفضه التدخل التركي في ليبيا

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن حافظ قدور، سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، رفضه القاطع لكل التدخلات الأجنية في ليبيا بما فيها التدخل التركي، مشيرا إلى أنه يسعى لذلك خلال عمله الدبلوماسي، وفقا لقوله.

وقال قدور في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “إنني أرفض رفضاً قاطعاً كل التدخلات الأجنبية، الدولية منها والإقليمية ودول الجوار دون استثناء، ومن الدول الكبيرة قبل الصغيرة”.

وأضاف “في هذا الصدد أود أن ألفت انتباه الجمهور الكريم أن مبدأ السيادة الوطنية والمعاملة بالمثل رغم هشاشة دولتنا حاليا، مبدأ أصيل لدي يدركه كل من عمل معي وعملت معه، ويعرفون أنه يسري في عروقي التي تجري فيها الغيرة والحب لوطني ليبيا”، بحسب تعبيره.

وتابع “كل تركيزي ومجهودي الدبلوماسي يصب في اتجاه قطع الطريق على جميع التدخلات في الشأن الليبي التي تهدف في معظمها إلى تعميق الخلاف، ولتكن خلافاتنا ليبيةً خالصة، لأننا سنتفق ونتوافق في يوم ليس ببعيد”.

وأشار إلى أن هذا ما عمل عليه ولازال، قائلا: “هذا ما يستقر في وجداني من قناعة، ولله الأمر من قبل ومن بعد”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ياحمار هناك فرق بين تدخل تركى لنهب ثروات الشعب وحماية الفاسدين وتدخل ايجابى لدول الجوار لدعم ااجيش الوطنى لفرض سيادته وتحت راية ليبيا لمنع المحتل التركى من السيطرة على النفط لتمويل الارهاب بينما التدخل المصرى لاغاثة ااشعب الليبى وبطلب من قبائله ومجلس النواب فى مهمة محددة منع احتلال الاتراك لمنابع النفط لكن مصر طول عمرها داعمة للاستقلال الوطنى للشعوب العربية ولو كان التدخل من تونس او الجزائر لدعم ااسيادة الوطنية فهو مرحب به اما من بقول ان ليبيا ارث عثمانى فنقول له خسئت فليبيا طاهرة وتركيا ارض الدعارة والنجاسة وارث عن ارث يفرق الارث بتتكلم عربى ونشيدها الوطنى عربى مؤلفه تونسى وملحنه مصرى هو ملحن النشيد الوطنى المصرى ايضا

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