كازاخستان تعلق عمل ثلاث شركات طيران انتهكت حظر الأسلحة على ليبيا

أعلنت حكومة كازاخستان، اليوم الأربعاء، تعليق عمل ثلاث شركات طيران لانتهاكها حظر بيع الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وقالت وزارة الصناعة الكازاخستانية في بيان إنها سحبت التراخيص المحلية من شركات «ازي اير» و«سيغما ايرلاينز» و«جينيس اير»، ومقرها الإمارات وجزر فيرجن البريطانية، وفق وكالة «فرانس برس».

وجاء في البيان أن مجلس الأمن الدولي أبلغ كازاخستان في فبراير الماضي عن انتهاكات ارتكبتها هذه المجموعات. وأكدت الوزارة أن رحلات الشركات الثلاث إلى ليبيا انطلقت من «دولة أخرى»، مشيرةً إلى أن ليس من مسؤولية الحكومة الكازخية مراقبة أنشطة هذه الشركات خارج أراضي البلادز

ووفق الوكالة الفرنسية، يأتي هذا الإعلان في وقت لا تزال روسيا حليفة كازاخستان، تنفي وجود أي مرتزقة روس في ليبيا لدعم الهجمات ضد حكومة الوفاق.

وتعتبر الأمم المتحدة أن عمليات تسليم الأسلحة الأجنبية إلى ليبيا تنسف جهود السلام المبذولة.

وفرض الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي عقوبات على ثلاث شركات إحداها تركية، متهمة بانتهاك الحظر الأممي، في قرار ندّدت به تركيا.

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