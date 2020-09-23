مجلس برقة الأعلى يطالب البعثة الأممية باستبعاد الشخصيات “الجدلية”

طالب مجلس برقة الأعلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باستبعاد الشخصيات المثيرة للجدل عن جلسات الحوار المزمع عقدها.

وقال المجلس في رسالة له اليوم الأربعاء موجهة إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز إن هناك بعض الأسماء باتت مشاركتها مثار جدل ورفض الشارع حيث أن بعضهم كان سببا في إفساد الحياة السياسية طيلة السنوات الماضية بحسب ما ورد في رسالة المجلس.

وأكد المجلس على ضرورة توسيع دائرة المشاركة لتمثيل الشباب والمرأة والنقابات وأن تمثل بوجوه جديدة على المشهد السياسي، مؤكدا استعداده للتعاون مع البعثة الأممية في هذا الصدد وتزويدها بقائمة من المشاركين ممن يحظون بقبول في الشارع البرقاوي.

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