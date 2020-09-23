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مجلس برقة الأعلى يطالب البعثة الأممية باستبعاد الشخصيات “الجدلية”

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب مجلس برقة الأعلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باستبعاد الشخصيات المثيرة للجدل عن جلسات الحوار المزمع عقدها.

وقال المجلس في رسالة له اليوم الأربعاء موجهة إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز إن هناك بعض الأسماء باتت مشاركتها مثار جدل ورفض الشارع حيث أن بعضهم كان سببا في إفساد الحياة السياسية طيلة السنوات الماضية بحسب ما ورد في رسالة المجلس.

وأكد المجلس على ضرورة توسيع دائرة المشاركة لتمثيل الشباب والمرأة والنقابات وأن تمثل بوجوه جديدة على المشهد السياسي، مؤكدا استعداده للتعاون مع البعثة الأممية في هذا الصدد وتزويدها بقائمة من المشاركين ممن يحظون بقبول في الشارع البرقاوي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • يجب استبعاد الخونة عملاء الاحتلال التركى والذين باركوا جلب نفايات ارهابية لانهم بلا اى حاضنة شعبية لهم

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