«حفتر وعقيله» في القاهرة مجددا.. لقاء يفند مزاعم الإخوان

تقوم دولة مصر بجهود حثيثة للحفاظ على أمن واستقرار ليبيا ودعم سبل الحل السياسي في إطار حوار «ليبي – ليبي» يقود البلاد للخروج من الأزمة الحالية التى تحتاج لتكاتف كافة أبناء الشعب الليبى لبناء دولة المؤسسات وإرساء القانون.

حفتر وصالح في مصر

وفي إطار تلك الجهود، وصل أمس الثلاثاء -بشكل منفصل- كلًا من القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، على متن طائرة خاصة رفقة وفد عسكري، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح على متن طائرة خاصة؛ إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء عدد من المسئولين المصريين؛ لبحث آخر تطورات الأوضاع الميدانية في ليبيا وسبل دعم سبل الحل السياسي للأزمة.

مزاعم الإخوان

ويأتي ذلك اللقاء الثنائي ليفند مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية، التي روجت خلال الفترة الأخيرة لوجود خلاف بين المشير حفتر وعقيلة صالح، حيث يأتي اجتماعهما بمصر ليؤكد أنها على نفس الجبهة وفي نفس الصف، وأن الهدف الأساسي الآن هو توحيد ليبيا وتطهير أراضيها من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.

وأفاد مراقبون للمشهد الليبي أن هدف لقاءات القاهرة هو تقريب وجهات النظر ووضع رؤية موحدة للصف الليبي لمنع أي اختراق للمؤسسات الليبية، بالإضافة لسعي مصر إلى توحيد الصف الليبي، حيث أعلنت مصر أكثر من مرة أنها ترعى الملف الليبي للحفاظ على ليبيا من التقسيم، وأنها لن تسمح بمحاولات تقسيم الشعب الليبي.

إعلان القاهرة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد التقى المشير حفتر وعقيلة صالح، في 6 يونيو الماضي، وانبثق عن هذا الاجتماع “إعلان القاهرة” الذي يدعو لتشكيل مجلس رئاسي ليبي يضمن تمثيل الأقاليم الليبية الثلاثة وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من جميع ربوع الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه العسكرية والأمنية في البلاد. وفقا لما ذكره الرئيس المصري في المؤتمر الصحفي الذي تبع الاجتماع.

وقال «السيسي» في كلمته حينها : “تقلقنا ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية رغم جهود الدول المعنية بالشأن الليبي لإيجاد حل للأزمة”، وتابع قائلا: “ونحذر من إصرار أي طرف على الاستمرار في البحث عن حل عسكري للأزمة الليبية”.

وأضاف الرئيس المصري قائلا: ” توصلنا خلال الاجتماع إلى إطلاق إعلان القاهرة المتضمن مبادرة ليبية-ليبية كأساس لحل الأزمة في ليبيا في إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود السابقة في باريس وروما وأبوظبي وبرلين”.

وعن تفاصيل الإعلان، قال السيسي: ” تدعو هذه المبادرة لاحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية والأممية من خلال إعلان وقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو 2020″.

مبادرة البرلمان الليبي

في أبريل الماضي، طرح المستشار عقيلة صالح مبادرة للحل في ليبيا تضمنت قيام القوات المسلحة الوطنية الليبية بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها، ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة.

– يستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.

– الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي لا يختار منه رئيس الوزراء.

– لا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية.

– للقوات المسلحة حق ترشيح وزير الدفاع.