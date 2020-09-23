منع تهريب 9 آلاف صندوق من الدواجن الفاسدة إلى رقدالين

أفشل مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عملية تهريب شاحنة محملة بتسعة آلاف صندوق من الدواجن المجمدة الفاسدة، كانت متجهة إلى مدينة رقدالين.

وسبق أن أوقف المركز الشاحنة؛ لعدم صلاحية الدواجن للاستهلاك الآدمي، طبقا لنتائج تحليل العينات الخاصة بها من مختبرات المركز فرع طرابلس، وتوصية بضرورة إعدام كامل الكمية، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

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وأشار البيان إلى أن مالكي الشاحنة حاولوا تهريبها رقدالين غرب البلاد، لكن مفتشو المركز، رفقة جهاز الردع ومديرية أمن طرابلس والحرس البلدي سوق الجمعة، تمكنوا من إحباط هذه العملية.

وجرى إرجاع الشاحنة من قبل مكتب الدعم المركزي رأس اجدير، وجهاز الردع التابع لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، ومعهم مفتشو المركز، وقد جرى مصادرة الكمية لإتلافها، وسيحال المتورطون إلى الجهات القضائية لمحاسبتهم.

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