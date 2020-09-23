إيطاليا تؤكد سعيها الحثيث للإفراج عن الصيادين المحتجزين في ليبيا

أكدت الحكومة الإيطالية، التزامها بإيجاد حل إيجابي لقضية الصيادين المحتجزين في مدينة بنغازي، منذ بداية الشهر الجاري.

وتأتي تأكيدات الحكومة بعد استقبالها بعض أفراد عائلات الصيادين الإيطاليين بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة روما.

وفي تصريح سابق لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أوضح أن حكومة بلاده لا تقبل أي ابتزاز بشأن مواطنيها، الذين يجب أن يعودوا إلى الوطن، كما تحدث عن الحاجة إلى تنسيق كامل في هذه القضية لأنها تتطلب العمل بحذر شديد.

طالبت زعيمة حزب أخوة إيطاليا جورجا ميلوني، في وقت سابق حكومة بلادها، بالتعامل على الفور مع قضية الصيادين المحتجزين في مدينة بنغازي، مضيفة “لقد سئمنا الاستفزازات”، في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، بحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

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