السراج والمشري يبحثان مستجدات الوضع الليبي

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، صباح اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري، لبحث مستجدات الملف الليبي.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق، أن الجانبان أكدا خلال الاجتماع على ضرورة التقيد ببيان السراج بتاريخ 21 أغسطس الذي وجد ترحيباً من جميع الدول المهتمة بالشأن الليبي، ويشمل وقف إطلاق النار وجميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، وأن تكون منطقتي سرت والجفرة منزوعة السلاح، مع استئناف إنتاج النفط وتصديره، تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، واستكمال الخطوة الإيجابية لبناء الثقة بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس والبيضاء.

وجدد الجانبان التأكيد على الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم ” 2510 “التي حددت مسارات ثلاث لحل الازمة الليبية “أمنية واقتصادية وسياسية ” تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة.

وجرى الاتفاق على استمرار التنسيق بين المجلس الرئاسي ومجلس الدولة، وفقا لطبيعة مهام كل منهما.