وزيرا خارجية الإمارات وفرنسا يناقشان الأزمة الليبية في باريس

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، في باريس جون إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، لمناقشة الأزمة الليبية.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات.

وناقش بن زايد ولودريان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الأوضاع في ليبيا.

وبحث الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” وجهود البلدين الصديقين في مواجهة تداعياته وأهمية دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل التوصل الى لقاح للمرض.