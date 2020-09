أعلن رئيس شركة الخليج العربي محمد بن شتوان، الأربعاء، عن البدء في إعادة تشغيل العمليات الإنتاجية بحقلي السرير ومسلة، عقب نقل مليون برميل نفط من خزانات ميناء الحريقة النفطي.

وقال بن شتوان في بيان له عبر صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الميناء سيستقبل اليوم ناقلة النفط دلتا هيلس، التي ستنقل تلك الكميات.

وأشار بن شتوان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والترتيبات لاستئناف عمليات التشغيل والإنتاج وتصدير النفط.

The post بن شتوان يعلن عن بدء العمليات الإنتاجية بحقلي السرير و مسلة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24