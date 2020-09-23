«السراج» يلتقي «المشري» في اسطنبول للتباحث حول مراجعة حسابات مصرفي المركزي طرابلس والبيضاء

التقى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري في العاصمة التركية اسطنبول، للتباحث حول مراجعة حسابات مصرفي المركزي طرابلس والبيضاء.

وأوضح البيان المنشور عبر حساب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، على فيسبوك، أن “الطرفين ناقشا ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وجميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، وأن تكون منطقتي سرت والجفرة منزوعة السلاح، مع استئناف إنتاج النفط وتصديره، تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، وأيضًا استكمال الخطوة الإيجابية لبناء الثقة بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس والبيضاء”، بحسب البيان .

وختم البيان، موضحًا أنهما “جددا التأكيد على الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم ” 2510 ” التي حددت مسارات ثلاث لحل الازمة الليبية (أمنية واقتصادية وسياسية) تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة”، وفقًا لنص البيان.