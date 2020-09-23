السيسي يستقبل عقيلة وحفتر بالقاهرة لبحث الدفع بعملية السلام

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، بقصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، أن السيسي اطلع خلال اللقاء -الذي عقد بحضور رئيس المخابرات المصرية العامة عباس كامل- على التطورات في ليبيا، وجهود كافة الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار الميداني من جهة، وعلى الجهود الليبية لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة من جهة أخرى.