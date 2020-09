أفادت مصادر إعلامية، الأربعاء، بأن الرئيس المصري، عبد

الفتاح السيسي، بحث مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، و”حفتر” جهود وقف إطلاق

النار ودعم العملية السياسية في ليبيا.

