الرئيس المصري يستقبل المشير حفتر و«عقيلة» لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا

التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في تصريحات له: “استقبل الرئيس السيسي اليوم، كلا من: القائد العام للجيش الليبي، ورئيس مجلس النواب الليبي، وذلك بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية”.

وأضاف راضي “الرئيس السيسي اطلع خلال اللقاء على تطورات الأوضاع في الساحة الليبية، وجهود كافة الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار الميداني من جهة، وعلى الجهود الليبية لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة من جهة أخرى”.

وتقوم مصر بجهود حثيثة للحفاظ على أمن واستقرار ليبيا ودعم سبل الحل السياسي في إطار حوار «ليبي – ليبي» يقود البلاد للخروج من الأزمة الحالية التي تحتاج لتكاتف كافة أبناء الشعب الليبي لبناء دولة المؤسسات وإرساء القانون.

وفي إطار تلك الجهود، وصل أمس الثلاثاء -بشكل منفصل- كلًا من القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، على متن طائرة خاصة رفقة وفد عسكري، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح على متن طائرة خاصة؛ إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء عدد من المسئولين المصريين؛ لبحث آخر تطورات الأوضاع الميدانية في ليبيا وسبل دعم سبل الحل السياسي للأزمة.

ويأتي ذلك اللقاء الثنائي ليفند مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية، التي روجت خلال الفترة الأخيرة لوجود خلاف بين المشير حفتر وعقيلة صالح، حيث يأتي اجتماعهما بمصر ليؤكد أنها على نفس الجبهة وفي نفس الصف، وأن الهدف الأساسي الآن هو توحيد ليبيا وتطهير أراضيها من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.

وأفاد مراقبون للمشهد الليبي أن هدف لقاءات القاهرة هو تقريب وجهات النظر ووضع رؤية موحدة للصف الليبي لمنع أي اختراق للمؤسسات الليبية، بالإضافة لسعي مصر إلى توحيد الصف الليبي، حيث أعلنت مصر أكثر من مرة أنها ترعى الملف الليبي للحفاظ على ليبيا من التقسيم، وأنها لن تسمح بمحاولات تقسيم الشعب الليبي.