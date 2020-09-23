السراج يجتمع مع المشري ويؤكدان على «نزع السلاح» في سرت والجفرة واستئناف إنتاج النفط

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج صباح اليوم الاربعاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، واتفاق على أن تكون منطقتي سرت والجفرة منزوعة السلاح، مع استئناف إنتاج النفط وتصديره، تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط،

وقال بيان للمجلس الرئاسي إن الجانبين اتفقا خلال الاجتماع على ضرورة التقيد ببيان السراج الصادر في 21 أغسطس الماضي، «والذي وجد ترحيباً من جميع الدول المهتمة بالشأن الليبي».

وأشار إلى أن بيان السراج يشمل «وقف إطلاق النار وجميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، وأن تكون منطقتي سرت والجفرة منزوعة السلاح، مع استئناف إنتاج النفط وتصديره، تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، واستكمال الخطوة الإيجابية لبناء الثقة بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس والبيضاء».

وشدد الطرفان على «الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510 التي حددت مسارات ثلاث لحل الازمة الليبية- أمنية واقتصادية وسياسية، تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة». كما جرى الاتفاق على استمرار التنسيق بين المجلس الرئاسي ومجلس الدولة، «وفقا لطبيعة مهام كل منهما».

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