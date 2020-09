مراقبو التعليم يستنكرون مماطلة مالية الوفاق ومركزي طرابلس في صرف مرتبات المعلمين

أعرب مراقبو التعليم، الأربعاء، عن استنكارهم تلكؤ

ومماطلة وزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، والمصرف المركزي طرابلس في صرف

مرتبات المعلمين الجدد ومستحقات المعلمين المتأخرة.

وقال مراقبو التعليم في بيان لهم إن العقود الجديدة والمتعثرة

لسد العجز بالبلديات رغم استيفائهم لكل الضوابط والشروط المنصوص عليها قانونا وسكنوا

في الملاك الوظيفي للمدارس ونالوا كل الموافقات المطلوبة من وزارة التعليم بحكومة

الوفاق والمجلس الرئاسي وديوان المحاسبة، ومع ذلك لم تصرف مرتباتهم إلى الآن رغم الاجتماعات

والاتفاقات الملزمة بين وزارتي التعليم والمالية بحكومة الوفاق، إلا أن الأمر لم يتعد

الوعود حتى الآن.

وأضاف البيان أن

علاوة الحصة للمعلمين لم تصرف ولعدة سنوات أو صرف جزء منها لبعض المراقبات، بالإضافة

إلى عدم صرف فروق الدرجة والعلاوة السنوية للمعلمين والموظفين لعدة سنوات، وعدم صرف

مكافاة مديري المدارس ولعدة سنوات، وعدم صرف مكافاة مراقبي التعليم من 2018/08/01 إلى

اليوم، والتأخر في صرف مرتبات معلمي الميزة لعدة سنوات.

وأدان البيان قصور لجنة ترشيد المرتبات في الوفاء بالتزاماتها

والتي تم تعليق الآمال عليها لحلحلة كل المختنقات، لافتا إلى أن هذه اللجنة عقدت المشهد

واثقلت كاهل المراقبات بطلب البيانات والإحصائيات والكشوف التحليلية والوثائق والمستندات،

وجملة من الإيقافات باخطاء إدارية بسيطة يمكن تصحيحها من المراقبات دون اللجوء للإيقاف

مثل أخطاء الرقم الوطني.

وأكد البيان أن مطالب المعلمين هي حقوق لا يمكن التنازل عنها

أو التهاون في تنفيذها خصوصا أنها أخذت من الوقت ما يسقط كل الذرائع والحجج والوعود

التي لم يتحقق منها شيء، مشيرا إلى أن هناك مهلة لكل من يعنيهم الأمر وبيدهم الحل والعقد

حتى نهاية شهر نوفمبر، وإلا فإن هناك إجراءات تصعيدية تتخذ بسبب تقصير الجهات المذكورة

في تنفيذ مطالب المعلمين واستيفاء جميع الحقوق.

وأشار البيان إلى أن مراقبات التعليم لن تلزم معلما بأداء

واجبه في الوقت الذي لا تستطيع أن توفر له أبسط حقوقه المادية.

