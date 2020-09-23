«ديوان محاسبة البيضاء» يتابع مع الحكومة الليبية حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب الليبي عمر عبدربه صالح، بمكتبه بمقر رئاسة الديوان بمدينة البيضاء، مع الحكومة الليبية والمتمثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن لحيرش، ووزير الصناعة السنوسي صالح السنوسي، في إطار متابعة ديوان المحاسبة لملف الكهرباء بشكل مستمر لرفع العبء على المواطن جراء انقطاع التيار الكهربائي.

وناقش الاجتماع، حسبما نشر الحساب الرسمي لديوان المحاسبة على فيسبوك، “نتائج ما أسفرت عنه الاجتماعات السابقة والحلول التي اتخذتها الهيئة في اجتثاث أسباب انقطاع الكهرباء والوقوف على الإجراءات التعاقدية لمشروعات الكهرباء التي تزمع الهيئة إبرامها لأجل القضاء على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي”.