الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 9 حالات وفاة و 651 إصابة وشفاء 517 حالة في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، عن تسجيل 9 حالات وفاة و 651 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 517 حالة شفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم ( 2876 ) عينة من عدة مختبرات، مشيرا إلى أنه استلم من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس (1344) عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن (105) عينات، ومن مختبر فرع المركز الوطني مصراتة (112) عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (1070) عينة، ومن مختبر فرع المركز سبها (41) عينة، ومن مختبر فرع المركز الزاوية (92) عينة، ومن مختبر فرع المركز الكفرة (8) عينات، ومن مختبر فرع المركز اجدابيا (12) عينة، ومن مختبر فرع المركز تازربو (24) عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان (68) عينة.

ولفت المركز إلى أن نتائج فحص هذه العينات أظهرت سلبية ( 2225 ) عينة و إيجابية 651 عينة منها 452 حالة جديدة و 199 حالة مخالطة.

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