«مكافحة الأمراض»: 651 إصابة جديد بـ«كورونا».. ووفاة 9 حالات وشفاء 517 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020م وفقا للبيان رقم 199.

واستلم المركز عدد (2876) عينة موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1344) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (105) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (112) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1070) عينة، مختبر فرع المركز سبها عدد (41) عينة”.

كما وزعت العينات على مختبرات “مختبر فرع المركز الزاوية عدد (92) عينة، مختبر فرع المركز الكفرة عدد (8) عينة، مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (12) عينة، مختبر فرع المركز تازربو عدد (24) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (68) عينة”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائح على النحو التالي: “عدد ( 2225 ) عينة سالبة، عدد (651) عينة موجبة (452 جديدة + 199 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1 – طرابلس :-

– عدد 245 حالة جديدة

– عدد 72 حالة مخالطة

2- غريان :-

عدد 7 جديدة

عدد 7 مخالطة

قصر الأخيار :

عدد 1 جديدة

3- الجفارة :-

عدد 26 جديدة

4- زوارة :-

عدد 7 جديدة

عدد 26 مخالطة

5- العجيلات :-

عدد 1 جديدة

6- باطن الجبل :-

عدد 6 جديدة

عدد 3 مخالطة

7 – الخمس :-

عدد 1 جديدة

8 – النواحي الأربعة :-

عدد 2 جديدة

9 – مسلاتة:-

عدد 2 جديدة

10 – الجميل:-

عدد 4 جديدة

11- المنشية – الجميل :-

عدد 4 مخالطة

12 – جنزور :-

عدد 15 جديدة

عدد 20 مخالطة

13 – سواني بن أدم :-

– عدد 5 جديدة

14- : الزاوية المركز

عدد 16 جديدة

عدد 5 مخالطة

15 – القلعة :-

عدد 2 جديدة

16 – القره بوللي

عدد 4 جديدة

17- صرمان :-

عدد 6 جديدة

عدد 6 مخالطة

18- بني وليد

عدد 33 جديدة

19- الرياينة

عدد 10 جديدة

20- زليتن

عدد 20 مخالطة

عدد 5 جديدة

21- مصراتة

عدد 15 مخالطة

22- وادي زمزم + بونجيم

عدد 4 مخالطة

23- الرجبان

عدد 5 مخالطة

24- جادو

عدد 3 جديدة

25- كاباو

عدد 2 جديدة

26- العواتة

عدد 4 جديدة

27- المعمورة

عدد 7 جديدة

28- الزنتان

عدد 2 مخالطة

عدد 2 جديدة

29- العوينية

عدد 2 جديدة

30 – الرحيبات

عدد 4 جديدة

عدد 4 مخالطة

31- رقدالين

عدد 1 جديدة

32 – الكفرة

عدد 5 جديدة

33 – اجدابيا

عدد 4 مخالطة

عدد 3 جديدة

34 – تازربو

عدد 2 مخالطة

عدد 2 جديدة

35 – سبها

عدد 2 جديدة

36 – الشاطئ

عدد 3 جديدة

37 – البوانيس

عدد 1 جديدة

38 – خليج السدرة

عدد 13 جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 517 ) حالة شفاء حسب المدن:

1- عدد 382 في طرابلس

2 – عدد 8 في الخمس

3- عدد 17 في بني وليد

4- عدد 22 في سبها

5- عدد 4 في غريان

6- عدد 5 في الزاوية المركز

7- عدد 5 في تازربو

8 – عدد 1 في الزنتان

9 – عدد 2 في الرحيبات

10 – عدد 36 في زليتن

11 – عدد 7 في مصراتة

12 – عدد 7 في الكفرة

13 – عدد 8 في صرمان

14 – عدد 13 في طبرق

تفاصيــــــل الــــ ( 9 ) حالة الوفاة:

1- عدد 4 في باطن الجبل

2- عدد 1 في القره بوللي

3- عدد 2 في غريان

4- عدد 1 في زليتن

5- عدد 1 في زوارة

الإحصاءات العامة :

1 – إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” : 30,097

2 – الحالات النشطة : 13,198

3 – المتعافين : 16,430

4 – الوفيات : 469