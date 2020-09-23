توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى ثم جنزور وبني وليد

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 651 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 317 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت جنزور ثانيا 35 حالة، ثم بني وليد وزوارة بـ 33 حالة، و26 حالة في الجفارة، و25 حالة في زليتن، و21 حالة في الزاوية المركز، و15 حالة في مصراتة، و14 حالة في غريان، و13 حالة في خليج السدرة، و12 حالة في صرمان، و10حالات في الرياينة، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الخميس.

إضافة إلى 9 حالات في باطن الجبل، و8 حالات في الرحيبات، و7 حالات في كل من أجدابيا والمعمورة، و5 حالات في كل من الكفرة والرجبان وسواني بن آدم، و4 حالات في كل من تازربو والزنتان والعواتة والقره بوللي والمنشية والجميل و«وادي زمزم وبونجيم»، و3 حالات في كل من الشاطئ وجادو، وحالتين في كل من سبها والعوينية وكاباو والقلعة والنواحي الأربعة ومسلاتة، حالة في كل من البوانيس ورقدالين والعجيلات وقصر الأخيار والخمس.

وتماثل 517 مصابا للشفاء، منهم 382 حالة في طرابلس، و8 حالة في كل من صرمان والخمس، و17 حالة في بني وليد، و22 حالة في سبها، و4 حالات في غريان، و5 حالات في كل من الزاوية المركز وتازربو، وحالة في الزنتان، وحالتين في الرحيبات، و36 حالة في زليتن، و7 حالات في كل من مصراتة والكفرة، و13 حالة في طبرق.

وتوفى 9 مصابين بواقع 4 حالات في باطن الجبل، وحالة في كل من القره بوللي وزليتن وزوارة، وحالتين في غريان.

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