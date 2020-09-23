كورونا تتخطى حاجز الـ30 ألف إصابة في ليبيا

أخبار ليبيا24

اجتازت ليبيا حاجز الـ30 ألف إصابة بفيروس كورونا عقب إعلان المركز الوطني لمكافحة الامراض، تسجيل 651 إصابة جديدة يوم الثلاثاء.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض باستلام 2876 عينة من مختلف المختبرات وبعد فحص العينات بتقنية R T- PCR أظهرت النتائج 2225 عينة سالبة وعدد 651 عينة موجبة، منها 452 جديدة 199 مخالطة.

وفي مؤشر حالات الشفاء، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 517 حالة شفاء؛ فيما شهد مؤشر حالات الوفاة تسجيل 9 وفيات جراء الإصابة بكوفيد19.

وبحسب الأرقام المسجلة حديثًا؛ فقد ارتفع إجمالي عدد الإصابات بسبب عدوى كورونا إلى 30,097 منها 13,198 نشطة، كما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 16,430 والوفيات إلى 469 وفاة.

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