أفادت مصادر صحفية، الأربعاء، أن “حفتر” طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن يضغط دوليا لسحب المسلحين من مواقع النفط .

