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«باشاغا»: أشرفنا على طلاء سيارات المرور كي تُشرفنا أمام «ضيوفنا»

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

احتفى فتحي باشاغا، وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” صباح اليوم الأربعاء، بـ”طلاء سيارات المرور باللون المناسب”، وقال في بيان: “هي جاهزة الآن للعمل بها في استقبال ضيوف ليبيا عامة وزراء الداخلية خاصة، وإظهارها بالمنظر اللائق والمشرف لوزارة الداخلية” على حد قوله.

أضاف البيان: “أشرف الوزير على تجهيز هذه المركبات وإعطاء الإذن بممارسة عملها وذلك حرصا منه على الرفع من مستوى أداء الإدارة العامة للمرور, في ممارسة مهامها، والجدير بالذكر أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهوزية الكاملة لإدارة المرور والمراسم للقيام بعملها على أكمل وجه” وفق تعبيره.

واختتم البيان: “التقى وزير الداخلية عقب الجولة التي قام بها لتفقد هذه المركبات بمساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية, مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص ومدير إدارة الشؤون الفنية و مدير الإدارة العامة لشؤون الآليات”.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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