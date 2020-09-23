وصول 39 مهاجرًا ليبيًا إلى إيطاليا

كشفت السلطات الإيطالية وصول 39 مهاجرًا ليبيًّا على متن قوارب صغيرة، في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء، إلى لامبيدوزا.

ووصل 12 قاربًا على متنها 263 مهاجرًا، معظمهم تونسيون، بالإضافة إلى الليبيين إلى الجزيرة الإيطالية، فيما تعقبت الشرطة 85 مهاجرًا آخرين وصلوا في وقت لاحق، وفق ما نقلت وكالة «أنسامد» الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى نقل المهاجرين جميعًا إلى مراكز الاستقبال، حيث يوجد أكثر من 1200 مهاجر.

ولفتت الوكالة إلى أنه كان من النادر قبل سنوات أن «يخاطر الليبيون بأرواحهم عبر الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا»، قبل أن تنتعش الظاهرة أخيرًا، مقارنة مع تونس والجزائر، حيث صرح وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو بأن جميع المهاجرين الوافدين من تونس ستتم إعادتهم إليها، لافتًا إلى سعي إيطاليا لاحتواء تدفقات الهجرة من ليبيا حتى يتحقق السلام فيها.

وما بين يناير و14 سبتمبر الجاري، بلغ عدد المهاجرين التونسيين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية 8623 شخصًا، أي 14% من إجمالي المهاجرين إلى إيطاليا، يليهم القادمون من بنغلاديش بـ 3058 مهاجرًا، والمركز الثالث للمهاجرين من كوت ديفوار بنحو 1006 أشخاص، و921 شخصًا من الجزائر، وفق أرقام رسمية نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا