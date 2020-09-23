الضراط: عقيلة صالح لا يملك سلطة القرار.. ومسرحية فتح الموانئ النفطية دليل أنّ خيوط اللعبة خارج ليبيا

ليبيا- قال مستشار حكومة الوفاق للعلاقات الأمريكيّة محمد عبد الله الضراط القياديُّ بحزب الجبهة الوطنية إنّ المظاهرات ردّة فعل طبيعية لحالة الاحتقان والفوضى والفساد والوضع المزري في كلّ ليبيا، بالتالي وضع حياة المواطن الليبي تدفعه للخروج والتظاهر والتعبير عن الغضب بطرق عدّة.

الضراط خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبثُّ من تركيا وتموّلها قطر أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد أضاف: “لا يتم التعامل مع هذه المظاهرات بالقمع فقط، بل من خلال القفز على بعض هذه المظاهرات، هناك بعض المغرّدين كتبوا بأنّ هناك مساعيَ من قبل بعض المحسوبين على تيار خليفة حفتر وعقيلة صالح لمحاولة القفز على هده التعبيرات العفوية الصادقة من قبل بعض المواطنين، لتوجيهها ضدَّ الآخر لتصفية الحسابات. حفتر سيحاول أن يوجّه الخطاب ضدّ عقيلة و عبد الله الثني وعقيلة صالح يريد أن يؤجّج الأمر ضدَّ حفتر”.

وزعم أنَّ خليفة حفتر يحاول استخدام المظاهرات كمنبر لتصفية حساباته مع خصوم سياسية في المنطقة الشرقية، معتقدًا أنَّ ذلك يعكس مدى إفلاس حفتر من ناحية سياسية ومدى عجز عقيلة صالح وعبد الله الثني عن مواجهته.

وأردف: “هناك اهتمام كبير جدًا بحراك بنغازي لعدة أسباب، أهمها أنّه حراك شعبي عفوي يعكس حالة الاحتقان، وأعتقد أنّ حفتر الآن في حالة حرجة ولهذا يتواجد في القاهرة هو وعقيلة صالح؛ لأنّه بالفعل المجتمع الدولي بشكل عام وحلفاء حفتر بشكل خاصٍّ يشعرون بأنَّ حفتر ستفلت من يديه الأمور، وعقيلة صالح ليس لديه القدرة على أن يكون قائدًا سياسيًا حكيمًا بأيِّ شكل من الأشكال”.

كما استطرد في حديثه: “الفساد بدأ يظهر للجميع وهناك إجراءات ضدَّ قائمة من الأشخاص بخصوص شركة الاستثمار العسكري بما فيهم عوني الفرجاني الذي على رأسها، ومجموعة من بينهم مصطفى الزايدي يخضعون الآن لتحقيقات من قبل جهات من بينها وزارة الخزانه الأمريكية لارتباطهم بنظام بشار الأسد وإيران وغيرهم. المظاهرات تعبّر عن حالات غليان لبركان يمكن أن ينفجر في أيّ وقت. إمكانية حفتر في القمع في السابق ليست كما الآن، الشعب الليبي والمنطقة الشرقية بالذات لا يريدون القمع والمجرم”.

وأكّد على أنّ الكلمة الأخيرة ستكون للشعب الليبي من خلال التظاهرات أو أيّ أدوات أخرى، لافتًا إلى أنّ الخلاف الحقيقي هو أنَّ هناك أطماعًا تصطدم ببعضها في السيناريو القادم، لكن ما يضبطها هو تبعية هؤلاء على حدِّ قوله.

ونوّه إلى أنَّ عقيلة صالح لا يملك سلطة القرار وحريّة التعبير عن رأيه وانعكاس إرادته وإرادة مجلس النواب، معتبرًا أنَّ حفتر أصبح رهينة و”مسرحية”. فتح الموانئ النفطية تعكس أنَّ خيوط اللعبة هي خارج ليبيا بالنسبة لحفتر من خلال الدول الداعمة له وصاحبة القرار النهائي في هذه اللعبة السياسية.

ختامًا اعتقد قائلًا: “الأيام المقبلة كلما يزداد الضغط على حفتر من الناحية الدولية سنجد عقيلة صالح يحاول التنصّل والابتعاد أكثر عن ظل حفتر، ولكن في نهاية المطاف كلاهما خارج المعادلة، هناك ترتيبات عسكرية أمنية لبسط السيطرة في كافّة المناطق التي تخضع لحفتر في إعداد سيناريو ما قبل هذه المرحلة وهذه الخلافات، حفتر وعقيلة صالح يعتبران عقبة أمام السلام والاستقرار، بالتالي حاليًا الكلُّ يعيد حساباته ويبحث عن أدوات مختلفة، والانتخابات الرئاسية في أمريكا سيكون لها تبعات على الدول الداعمه لحفتر وعقيلة”.

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