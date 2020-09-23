صور..باشاغا يشرف على طلاء سيارات المرور !

تم صباح اليوم الأربعاء طلاء سيارات المرور باللون المناسب وهي جاهزة الآن للعمل بها في استقبال ضيوف ليبيا عامة وزراء الداخلية خاصة, وإظهارها بالمنظر اللائق والمشرف لوزارة الداخلية, وذلك بناء على توجيهات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا.

وأشرف باشاغا على تجهيز هذه المركبات وإعطاء الإذن بممارسة عملها وذلك حرصا منه على الرفع من مستوى أداء الإدارة العامة للمرور, في ممارسة مهامها.

والجدير بالذكر أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهوزية الكاملة لإدارة المرور والمراسم للقيام بعملها على أكمل وجه.والتقى وزير الداخلية عقب الجولة التي قام بها لتفقد هذه المركبات بمساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية, مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص ومدير إدارة الشؤون الفنية و مدير الإدارة العامة لشؤون الآليات.