مدير مستشفى غريان: مستوى تفشّي وباء كورونا في المدينة كبير جدًا

ليبيا – اعتبر مدير مستشفى غريان خالد زويط أنّ فيروس كورونا متفشٍّ في ليبيا بشكل عام، ومستوى التفشي بمدينة غريان كبير جدًا فقد تجاوزت المدينة الـ50% من نسبة التحاليل المخصّصة لفيروس كورونا.

زويط قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إنّ الجهات المختصّة بالمستشفى حذّرت أكثر من مرّة من تفشّي الوباء داخلها بسبب عدم وجود الاختبارات السريعة لتشخيص فيروس كورونا.

وأضاف: “فرق التقصّي في غريان و طرابلس كانت تزودنا بالنتائج في أقلّ من 24 ساعة، لكنّها تأخرت في الوصول الفترة الماضية مما أدّى لتفشّي الوباء من 14 إلى 21 حالة من أصل 130 مريض غسيل كلى، وللآن تمَّ إصابة طبيبين و7 من العناصر الطبّية المساعدة ممّا تسبّب في شلل داخل القسم الذي يعاني مرضاه من مناعة ضعيفة جدًا”.

كما كشف أنَّ 90% من العناصر الطبّية المساعدة في مستسفى غريان المركزي لا يتقاضون المرتبات منذ أكثر من عامين، مطالبًا بنقل بعض الأطباء والعناصر الطبية الموجودين ببعض المستوصفات في قرى المدينة إلى المستشفى لتغطية النقص الحاصل، خاصّة أنّ أقسام الباطنة والجراحة والتخدير تشهد عجزًا كاملًا وشبه إغلاق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية