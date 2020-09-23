قادة محاور سرت – الجفرة بالوفاق لـ النمروش: لن نعترف بمخرجات أيِّ حوار سياسي لسنا طرفًا فيه

ليبيا – استقبل صلاح النمروش وزير دفاع الوفاق المعيّن مؤخّرًا من قبل السراج أمس الثلاثاء عددًا من قادة المحاور التابعين لحكومة الوفاق بغرفة عمليات سرت الجفرة.

النمروش أكّد -بحسب المكتب الإعلامي لوزارة دفاع الوفاق- استمرار دعم الوزارة اللامحدود لقادة المحاور وتسخير كافّة الإمكانيات لمساندتهم والوقوف معهم حتى تحقيق النصر على ما وصفهم بـ”المعتدين”.

ومن جهتهم، أفاد قادة المحاور بأنهم لن يعترفوا بمخرجات أيِّ حوار سياسي لا يكونون فيه طرفًا بارزًا وبأنّهم لن يسمحوا بالقفز على أرواح من أسموهم بـ”الشهداء الأبرار”.

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