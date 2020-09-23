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ميناء الحريقة يترقب دخول ناقلة لتحميل مليون برميل نفط

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت شركة الخليج العربي للنفط اليوم الأربعاء في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” إن ناقلة “دلتا هيلس” ستدخل ميناء الحريقة النفطي اليوم لتحميل مليون برميل من النفط من مخازن الميناء.

وفي السياق ذاته قال رئيس لجنة الإدارة محمد بن شتوان إن الشركة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة والترتيبات لاستئناف عمليات التشغيل والإنتاج وتصدير النفط الأمر يساعد في إعادة التشغيل والبدء في العمليات الإنتاجية بحقلي السرير ومسلة فوراً بحسب رئيس لجنة الإدارة

وكانت الشركة قد أعادت تشغيل مصفاة طبرق الأسبوع الماضي بعد توقفها لأشهر بهدف إنتاج الديزل المحدود للاستهلاك المحلي ، كما توقفت المصفاة عن الإنتاج بشهر يناير الماضي بسبب إغلاقات نفذتها قبائل في منطقة الهلال النفطي في الوقت الذي كانت تنتج فيه ليبيا وقتها نحو 1.250مليون برميل .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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