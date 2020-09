شركة البريقة: استمرار نقاط البيع المباشر لاسطوانات الغاز بالساحات العامة بشكل اعتيادي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، الأربعاء، عن استمرار نقاط

البيع المباشر لاسطوانات الغاز للمواطن بالساحات العامة بشكل اعتيادي.

وأضافت الشركة في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أن ذلك جاء بعد الاطلاع على رغبة المواطنين في استمرار

نقاط البيع المباشر لأسطونات الغاز للمواطنين لاستمرار قطع الطريق عن تجار الأزمات

والنفوس الضعيفة، حتي لا يستغلوا توقف البيع المباشر ويحتكرون السوق المحلي لصالحهم.

