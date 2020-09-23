إنطلاق أول دفعة من النفط الليبي بعد اتفاق إعادة التصدير

أفادت شركة “الخليج العربي للنفط”، اليوم الأربعاء، بانطلاق عمليات تصدير النفط عبر ميناء “الحريقة” في مدينة طبرق.

وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة الخليج للنفط، محمد بالقاسم بن شتوان، في بيان، نشرته الصفحة الرسمية للشركة على موقع “فيس بوك”: الشركة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة والترتيبات لاستئناف عمليات التشغيل والإنتاج وتصدير النفط.

وأضاف: الناقلة النفطية “دلتا هيلس”ستدخل، اليوم الأربعاء، إلى ميناء الحريقة النفطي في مدينة طبرق.

وأوضح “بن شتوان” أن الناقلة ستقوم بشحن كمية (1000,000 ) برميل من النفط الخام والمخزن بخزانات ميناء الحريقة النفطي.

وأشار “بن شتوان” إلى أنه بعد شحن هذه الكمية ستتم عملية إعادة التشغيل، وإطلاق العمليات الإنتاجية بحقلي السرير ومسله على الفور.

وكان جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية قد قرر في يوم 18 سبتمبر الجاري، ومن خلال مرسوم موجّه إلى جميع شركات النفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، بالسماح باستئناف الإنتاج والتصدير من الحقول والموانىء اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

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