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الكفرة تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا وتطالب المواطنين بالالتزام بالاجراءات الوقائية

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية الكفرة، الأربعاء، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وأوضحت اللجنة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدية بلغ 210 اصابات، و 76 حالة شفاء، و 15 حالة وفاة.

وأشارت اللجنة أن عدد حالات الوفاة تراجع خلال الأيام الماضية، مطالبة المواطنين بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية و ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي لتجنب العدوى .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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