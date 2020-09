الكفرة تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا وتطالب المواطنين بالالتزام بالاجراءات الوقائية

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية الكفرة، الأربعاء، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدية بلغ 210 اصابات، و 76 حالة شفاء، و 15 حالة وفاة.

وأشارت اللجنة أن عدد حالات الوفاة تراجع خلال الأيام الماضية، مطالبة المواطنين بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية و ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي لتجنب العدوى .

