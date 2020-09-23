بلومبرغ: 13.89مليون برميل نفط مخزنة في موانئ الهلال النفطي

قدرت مصادر مطلعة على قطاع النفط إن كميات الخام في خزانات موانئ الهلال النفطي بنحو 13 مليونا و 890 ألف برميل، حسب ما نقلت وكالة «بلومبرغ».

وأوضحت المصادر، التي لم تكشف الوكالة عن هويتها، أن كميات النفط المخزنة في ميناء الحريقة تبلغ 3 ملايين برميل، والزوتينية 4 ملايين برميل، وراس لانوف 3 ملايين برميل، والسدرة 3 ملايين و400 ألف برميل، وميناء البريقة 490 ألف برميل

في حين قدر تجار كميات النفط والمكثفات المخزنة في خزانات موانئ شرق البلاد، بما يتراوح بين 15 مليون إلى 20 مليون برميل.

ولم تستبعد المصادر التي لم تكشف «بلومبرغ» عن هويتها زيادة الاتجاه الهبوطي في أسعار النفط، فيما تتوقع مؤسسة النفط أن يصل إجمالي الإنتاج خلال الأسبوع المقبل لنحو 260 ألف برميل في اليوم.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة اعتبارًا من اليوم، الأربعاء عن ميناء الزويتينة، وتوجيه المشغل لشركة «الزويتينة» بمباشرة ترتيبات الإنتاج.

وتصنف موانئ «الحريقة» و«البريقة» و«الزويتينة» موانئ آمنة، حسب مؤسسة النفط، التي أشارت إلى العمل على تقييم باقي الحقول والموانئ النفطية، وفق معايير الأمن والسلامة المهنية المعمول بها في قطاع النفط.

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