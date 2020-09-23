الثني يوجه بضرورة الاستعداد المبكّر لاستقبال فصل الشتاء بما يحول دون سوء الظروف الإنسانية

ليبيا – اجتمع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الخميس مع وزيرة الشؤون الاجتماعية فتحية حامد.
الثني أصدر -بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية- تعليماته لوزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة الاستعداد المبكّر لاستقبال فصل الشتاء المقبل بما يحول دون سوء الظروف الإنسانية نتيجة للكوارث الطبيعية في حال حدثت.
وناقش الاجتماع تجهيز فريق يضمُّ مجموعة من الأجهزة التابعة للحكومة إضافة إلى المؤسّسات التطوعية للتعامل مع الكوارث الطبيعية، مشدّدًا على ضرورة وضع خطّة للطوارئ بالخصوص.
وبحث المجتمعون سير عمل الوزارة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل وآليات حلحلتها.
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