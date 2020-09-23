عبد الله الثني يعلن استعداد حكومته للبدء في الانتخابات البلدية

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، الثلاثاء، على آخر الاستعدادات الجارية للاستحقاق الانتخابي للبلديات، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي.

وأكد وزير الحكم المحلي لرئيس الحكومة جاهزية اللجنة المركزية للانتخابات البلدية للبدء في العمليات الانتخابية خلال الشهر القادم.

من جهة أخرى، بحث الاجتماع المشاريع المتعاقد عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء في كافة البلديات التابعة للحكومة، ونسب الإنجاز فيها وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل وآلية حلها.